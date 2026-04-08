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Белуга

Москва, Моховая улица, 15/1с1

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Белуга — ресторан современной российской кухни c уникальной коллекцией российских деликатесов, обладатель звезды гида Мишлен. Уже многие годы Белуга входит в список лучших ресторанов мира La Liste, а также ресторанный гид Great List. Ресторан расположен в пространстве пятизвёздочной гостиницы «Националь», на втором этаже. Просторные залы в русском стиле, барная стойка в виде гигантской хрустальной икорницы дизайнера Анастасии Панибратовой, сверкающие миллиардом огней люстры из богемского хрусталя, панорамные окна и вид на сердце Москвы, обрисованное кремлевскими башнями, — неприкрытая роскошь жемчужины группы Рестораны Раппопорта. Интерьер дополняет ироничное искусство современности – панно с изображением русских красавиц в кокошниках, делающих селфи, выполненное арт-группой Ресайкл. Режим работы: ежедневно 12:00-00:00 https://belugamoscow.ru/
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