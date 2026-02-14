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Zorka Apres Ski // Love edition

Zorka Panoramic Terrace & Bar, улица Косыгина, 28с1

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Завершение:

3000₽
Возраст 21+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Дневная вечеринка на горнолыжном курорте «Воробьёвы горы». Фирменная эстетика, горнолыжные трассы с панорамным видом на зимнюю столицу, любимый саунд от диджеев Zorka, тепло открытых кострищ, согревающие напитки и уютные лаунж-зоны. Для гостей Zorka катание на выделенном горнолыжном склоне включено в стоимость билета: доступен прокат горнолыжного инвентаря и занятия с инструкторами. LINE UP: Se:ver Daniel Hokum Yassen D.A.L.I. FC / DC / 21+ Dress code: APRES-SKI chic

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