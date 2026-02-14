Дневная вечеринка на горнолыжном курорте «Воробьёвы горы». Фирменная эстетика, горнолыжные трассы с панорамным видом на зимнюю столицу, любимый саунд от диджеев Zorka, тепло открытых кострищ, согревающие напитки и уютные лаунж-зоны. Для гостей Zorka катание на выделенном горнолыжном склоне включено в стоимость билета: доступен прокат горнолыжного инвентаря и занятия с инструкторами. LINE UP: Se:ver Daniel Hokum Yassen D.A.L.I. FC / DC / 21+ Dress code: APRES-SKI chic