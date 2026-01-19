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Зимние праздники, красивые песни

Своё Поле, Берсеневская набережная, 6с3

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Завершение:

от 2800₽ до 4000₽
Возраст 12+
Концерты
Еда

Про событие

В основе лекции-концерта — традиционные песни, колядки, гадания, воспоминания и дневниковые записи, а также отрывки художественных произведений. О чём пели, за что беспокоились и о чём мечтали в это магическое время? Четыре девушки из группы «hodila izba» расскажут о зимних обрядах и праздниках. Этим вечером ты узнаешь о Рождестве, святочном периоде и Крещении: девы не только расскажут, но и споют обрядовые песни с большой любовью к аутентичному фольклору. Вместе с ними на сцену выйдет Евгений Романов — специальный гость концерта, коллекционер русского крестьянского костюма, собиратель и исследователь русской традиционной культуры, участник санкт-петербургского проекта Теодора Курентзиса «musicAeterna Folk». Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30. В стоимость билета включены угощение, чай и вино.

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