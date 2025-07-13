Пространство НИИ Снегири объединит рэп-артисток и диджеев с целью раздать самого Изящного Женского Рэпа. Героини — родом с разных городов России — впервые встретятся на одной московской сцене. РАЗМАХА — Маша, «девушка с Урала», презентует на ЖИРе новый экспериментальный альбом «Р96», подытоживающий два года её жизни: в нем сочетаются рэгги, бум-бэп и R&B. Skvoznojе — это голос улиц в синтезе с внутренним ребёнком. Она собирает лирику, в которой можно узнать себя: юродивые влюблённые, философия на полу, интим сквозь иронию. JEW3SS — девушка родом из Кировской области. Её музыка — это смесь личных историй, эмоциональных откровений и городской атмосферы. Дух помоек — новинка в женском рэпе. Погружение в глубины сознания и факты биографии, где даже самая сильная боль умещается в нескольких строчках. Taureautau — исполнительница речитативов из Подмосковья, в творчестве которой прослеживается многолетний путь от протеста к взрослению и принятию мира таким, какой он есть. Артистки выступят при поддержке следующих диджеев: SOBLAZN • ANGELXII • KRAINOSTА • Kasia Ekstovich • JADOREMIAMOURE • Dasha Kravz • DJ Magma • neosoznalla