Комик, которого многие знают по проектам «Открытый микрофон» на ТНТ, «Стендап Андеграунд» на СТС и «Roast Battle» на Labelcom. Его выступления — это честный, наблюдательный юмор про жизнь, людей и ситуации, в которых каждый легко узнаёт себя. Без лишнего пафоса, зато с точными шутками и живой реакцией зала.