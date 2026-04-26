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Женя Замотаев

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Комик, которого многие знают по проектам «Открытый микрофон» на ТНТ, «Стендап Андеграунд» на СТС и «Roast Battle» на Labelcom. Его выступления — это честный, наблюдательный юмор про жизнь, людей и ситуации, в которых каждый легко узнаёт себя. Без лишнего пафоса, зато с точными шутками и живой реакцией зала.

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