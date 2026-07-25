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Женя Сидоров. Проверочный стендап концерт

Стендап клуб на Трубной
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1

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Завершение:

от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Проверочный стендап-концерт Жени Сидорова — резидента Stand-up Club #1, участника проектов «Разгоны», «Стендап комики», Roast battle, и др.

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