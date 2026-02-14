Формат, где выступают 2 комикессы и 2 комика — лучшие комики ТНТ и Labelcom + ведущий вечера. Размещение за столиками. Весь вечер можно заказывать еду и напитки. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Внимание, состав всегда разный.