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Женский vs Мужской StandUp

Pub Daddy, Солдатская улица, 6А

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от 1290₽ до 1490₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Формат, где выступают 2 комикессы и 2 комика — лучшие комики ТНТ и Labelcom + ведущий вечера. Размещение за столиками. Весь вечер можно заказывать еду и напитки. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Внимание, состав всегда разный.

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