Комикессы из Женский стендап, Женщины Комики, StandUp на ТНТ, Стендап Андерграунд, Standup Club#1, Roast Battle, Labelcom и других популярных проектов выступят с новыми и лучшими шутками! На этой сцене уже выступали: Лиза-Варвара Аранова, Надя Джабраилова, Динара Курбанова и другие топовые комикессы. Вход по донатам.