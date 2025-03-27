Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комикессы из Женский стендап, Женщины Комики, StandUp на ТНТ, Стендап Андерграунд, Standup Club#1, Roast Battle, Labelcom и других популярных проектов выступят с новыми и лучшими шутками! На этой сцене уже выступали: Лиза-Варвара Аранова, Надя Джабраилова, Динара Курбанова и другие топовые комикессы. Вход по донатам.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи