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Женский стендап от топовых комикесс

Фудмолл Привоз, улица Авиаконструктора Миля, 3А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Проведи вечер четверга в компании трёх профессиональных комикесс из проектов: Стендап на ТНТ, Женский стендап, Камеди Баттл, Открытый микрофон и другие, которые выступят со своим лучшим, отточенным до идеала материалом. В этот раз к микрофону выйдут: — Анна Пашинина (Женский стендап на ТНТ, Камеди баттл на ТНТ) — Виолетта Мнацаканян (Женский стендап на ТНТ, Камеди баттл на ТНТ, финалистка проекта Стендап Лига) — Настя Едигарова (Резидент Стендап на ТНТ, одна из пяти финалистов программы Comedy Баттл и ведущая «Открытого микрофона» в Stand Up RnD City) Ведущий: Константин Большаков

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