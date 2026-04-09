Проведи вечер четверга в компании трёх профессиональных комикесс из проектов: Стендап на ТНТ, Женский стендап, Камеди Баттл, Открытый микрофон и другие, которые выступят со своим лучшим, отточенным до идеала материалом. В этот раз к микрофону выйдут: — Анна Пашинина (Женский стендап на ТНТ, Камеди баттл на ТНТ) — Виолетта Мнацаканян (Женский стендап на ТНТ, Камеди баттл на ТНТ, финалистка проекта Стендап Лига) — Настя Едигарова (Резидент Стендап на ТНТ, одна из пяти финалистов программы Comedy Баттл и ведущая «Открытого микрофона» в Stand Up RnD City) Ведущий: Константин Большаков