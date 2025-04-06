Возраст 18+
Стендап
Про событие
Приходи послушать тонкий женский юмор. Перед тобой выступят опытные комикессы с проектов: - Женский Стендап на ТНТ - Женщины комики - Стендап Андерграунд - Standup Club#1 - Roast Battle и Labelcom Вход по донатам. Количество мест ограничено, поэтому обязательно зарегестрируйся.
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