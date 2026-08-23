Женский концерт
ул. Пятницкая, 29
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Завершение:
от 1390₽ до 2390₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Ты когда-нибудь замечал, как женский стендап стал отдельной вселенной? Не просто шутки про отношения или «ну ты же девочка», а честный разговор — такой, который ты иногда боишься начать даже с подругой. Женский стендап — это когда на сцене стоит девушка и говорит вслух то, что ты обычно проговариваешь только мысленно. Про неловкие моменты, про давление общества, про усталость от ожиданий «будь удобной», про смех сквозь слёзы и слёзы от смеха.
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