ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Женский форум

Концертный зал «Москва» просп. Андропова, 1 (парк развлечений «Остров мечты»)

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 7500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Шоу, в котором девушки дают советы по любым жизненным вопросам, хотя их об этом никто не просил. Варвара Щербакова, Александра Муратова, Ольга Парфенюк и Наталья Борисова разберут запросы пользователей с реального женского форума и прокомментируют их, подкрепляя это историями из своей жизни. Откровенно, потрясающе красиво и очень смешно — это всё про «Женский форум».

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Импров Узбек
Импров Узбек

1000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Опытные комики с ТВ и Ютуб
Опытные комики с ТВ и Ютуб

от 599₽

Чёрный стендап по-женски
Чёрный стендап по-женски
до

от 1190₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 1290₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста