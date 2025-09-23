Шоу, которое покажет силу женского юмора. В нём участвуют только девушки и только с лучшим своим материалом. Три опытных комикессы, а также ведущая, расскажут качественные шутки. Как про мужчин, феминизм и психотерапию, так и про глобализацию, энтропию и многое другое.