Выбор редакции
Женщины-комики
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
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от 900₽ до 1900₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шоу, которое покажет силу женского юмора. В нём участвуют только девушки и только с лучшим своим материалом. Три опытных комикессы, а также ведущая, расскажут качественные шутки. Как про мужчин, феминизм и психотерапию, так и про глобализацию, энтропию и многое другое.
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