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Заседание Киноклуба «В поисках дома» | «Гионские сёстры»

Усадьба Л.Н. Толстого, улица Льва Толстого, 21с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

На новой встрече киноклуба «В поисках дома» в музее Льва Толстого пройдёт показ и обсуждение фильма «Гионские сестры» (1936) Кэндзи Мидзогути — изящной японской классики, сюжет которой навеян русской литературой. Ведущий — киновед Юрий Кунгуров, приглашённый гость — киновед, японист Александр Симиндейкин.

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