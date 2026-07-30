На новой встрече киноклуба «В поисках дома» в музее Льва Толстого пройдёт показ и обсуждение фильма «Гионские сестры» (1936) Кэндзи Мидзогути — изящной японской классики, сюжет которой навеян русской литературой. Ведущий — киновед Юрий Кунгуров, приглашённый гость — киновед, японист Александр Симиндейкин.