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На новой встрече киноклуба «В поисках дома» в музее Льва Толстого пройдёт показ и обсуждение фильма «Гионские сестры» (1936) Кэндзи Мидзогути — изящной японской классики, сюжет которой навеян русской литературой. Ведущий — киновед Юрий Кунгуров, приглашённый гость — киновед, японист Александр Симиндейкин.
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