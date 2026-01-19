ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Замёрзшие: камерный лайв подкаста «Дневники Лоры Палны»

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Где кончается смелость и начинается фатальное безрассудство? Узнаешь на грядущей предновогодней встрече с ведущими популярного тру-крайм подкаста. Под занавес года журналисты Митя Лебедев и Маша Погребняк вновь соберут любителей криминальных историй. Обсудишь решения, которые стоили людям жизни: от трагедии на Эвересте до пропавшего в тайге блогера. Увлекательные дела, шокирующие детали и фирменные шутки, которые станут мемами ещё до окончания записи. Тебя ждёт привычный формат классических «Дневников» и эксклюзивное афтепати в виде флудовыпуска —ты сможешь поболтать с ведущими вживую и попасть в эпизод.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста