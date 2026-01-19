Где кончается смелость и начинается фатальное безрассудство? Узнаешь на грядущей предновогодней встрече с ведущими популярного тру-крайм подкаста. Под занавес года журналисты Митя Лебедев и Маша Погребняк вновь соберут любителей криминальных историй. Обсудишь решения, которые стоили людям жизни: от трагедии на Эвересте до пропавшего в тайге блогера. Увлекательные дела, шокирующие детали и фирменные шутки, которые станут мемами ещё до окончания записи. Тебя ждёт привычный формат классических «Дневников» и эксклюзивное афтепати в виде флудовыпуска —ты сможешь поболтать с ведущими вживую и попасть в эпизод.