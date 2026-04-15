Уникальный формат где комик-ведущий Влад Шапёров и психолог-сексолог Наталья Будилова обсуждают вопросы и истории зрителей об этом самом. Весело и горячо. Гостем станет комик Андрей Хобкинс Только для совершеннолетних. Администрация приложения не является организатором этого мероприятия и не несёт ответственности за его содержание.