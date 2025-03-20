Тёплый инди-поп с элементами r'n'b и неосоула, цепляющий ритмами, элегантными гармониями и харизматичным вокалом. Песни о хрупкости и внутренней силе, самоуважении и поиске настоящего, способные обнять тебя словно близкий друг. Группа подготовила обновленную концертную программу, приуроченную к выходу сингла «Красный флаг» — первой песни из грядущего альбома. Концерт в Powerhouse в день релиза — уже традиция!