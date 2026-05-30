Возраст 18+
Стендап
Про событие
Ян Зубков — талантливый комик, выступающий в жанре стендап. Участник таких шоу как: «Открытый микрофон», «Разгоны» и Стендап на ТНТ Он активно выступает на московских сценах, включая клубы и открытые микрофоны. Ян Зубков также принимал участие в проектах на ТНТ, где его шутки и остроумие завоевали симпатии зрителей.
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