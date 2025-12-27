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White Christmas Jazz party в роскошном особняке

Особняк Боголюбова, Сущёвская улица, 14

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Завершение:

от 4700₽ до 10000₽
Возраст 0+
Концерты
Необычное

Про событие

Этим вечером в старинной усадьбе неоклассического модерна и роскошных интерьерах особняка «le salon bleu» пройдёт концерт-вечеринка на которой ты услышишь самые известные произведения посвящённые Рождеству и Новому году в джазовой стилисткике. Sailent night, It’s the most wonderful time, Happy new year, Let it snow и многие другие… В исполнении джазовых звёзд, артистов с международной карьерой , чьи концерты с успехом состоялись в США, Японии, Великобритании, Германии, участников и резидентов тв-проектов и шоу «Голос», «Победитель», «Хорошие песни» и других группы «Ольга Ступина & B-Band» Ольга Ступина — фронт вумэн группы, певица и контрабасистка, актриса, она единственная из артисток нового поколения представляла Россию в концертном зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и в концертном зале Юнеско в Париже! Алекс Ермаков — солист группы, виртуоз виолончелист владеющий всеми музыкальными стилями от барокко до джаза и рока. Лауреат конкурса Чайковского и конкурса Брамса. Татьяна Соколова — ведущая джазовая пианистка Москвы, композитор, аранжировщик. Тимофей Калашник — солист Москонцерт , барабанщик -виртуоз. За полчаса до начала концерта каждому из зрителей будет предложен комплимент. Дресс-код: Основной цвет белый. Поскольку мероприятие носит вечерний характер, приветствуется дресс-код и цветовая гамма для леди — White Cocktail. и black tie для джентельменов. Он характеризуется элегантным стилем, часто подразумевая рубашки, костюмы, изящные платья и туфли. Дресс-код носит рекомендательный характер.

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