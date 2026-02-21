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«Вупсень виттон»: Вакханалия

Чистопрудный бульвар, 25

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500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Первый. Большой. Второй. Богатырский. Концерт. Семья. Слэм. Еноты. Верность. Трэп. Ор. Федеральный. В субботу в клуб заедет нашумевший edgy трэпер Зангези со своим формейшном ВВК (вупсень виттон клан). Их музыка — сатира на современную сцену, и торжественное развитие её лучших тем. Вупсень виттон клан ищет других состояний сознания в трэпе, в потенциально ритуальной акустике, вместе с тем культивируя в себе трагически пьяное, рассеянное, разъяренное. Изменив себя, в каком-то смысле изменив себе, доверившись, подчинившись подъёмной силе большого контекста — мифа, поэзии — они очень чутко вплетают его в свой трэп. Участники: Зангези, мошке лёск, Визаж, THANK YOU LORA, алоэ бИсквит, Евгений Мартынов, hudson hornet, аноматвер, Вернель + Спроси у пыли + astmo, Gleb Babki, НИКО ALSO KNOWN AS CURSED LAURENT AND DJ SAYGEX, лёва пастораль, зиккурат, Иннокентий Младенцев, йокнапатофа, Елисей Зыков.

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