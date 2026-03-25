Будешь бояться, но также и думать вместе с ГГ фильма «Все страхи Бо» (исп. Хоакин Феникс). Программа вечера: — Перед показом будет 5 театральных зарисовок от молодых трупп. Каждая берет одну из тем ленты и переосмысляет в координатах современного театра (+ живая музыка: саксофон, фоно). — Просмотр. — Свободная дискуссия о фильме. Бо — жертва или т.н. ненадежный рассказчик? Продолжает ли Бо череду астеровских невротиков, или он — принципиально новый герой? Вести обсуждение вновь будет многим полюбившийся Денис Банников — преподаватель ВШЭ и CWS, сценарист и писатель.