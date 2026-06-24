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«Врушки себе» в Невротике

Невротик
Яузская улица, 5

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Вечеринки

Про событие

Перед показом будет концерт замечательного Уличного Оркестра а после показа вечеринка и диджейсеты от Феди Фокина и Вари Краминовой. О фильме: История о токсичных отношениях лучших подруг Вани и Иоанны. Школьные проблемы не отпускают их даже во взрослой жизни и проверяют на прочность их нынешнюю дружбу.

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