Возраст 18+
Кино
Вечеринки
Про событие
Перед показом будет концерт замечательного Уличного Оркестра а после показа вечеринка и диджейсеты от Феди Фокина и Вари Краминовой. О фильме: История о токсичных отношениях лучших подруг Вани и Иоанны. Школьные проблемы не отпускают их даже во взрослой жизни и проверяют на прочность их нынешнюю дружбу.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи