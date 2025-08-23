Возраст 18+
Стендап
Про событие
Девочки, общий сбор на сцене! Приходи послушать тонкий женский юмор. Перед тобой выступят опытные комики с проектов: - StandUp на ТНТ - Стендап Андерграунд - StandUp Club#1 - Женский стендап - Roast Battle и Labelcom Вход: по донатам + обязательная регистрация
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