Возраст 18+
Стендап
Про событие
Открытый микрофон — это душа любого стендап-клуба или стендап-проекта, ведь именно здесь начинаются первые шаги любого комика и рождаются шедевры. Перед тобой выступят опытные комики с проектов: - StandUp на ТНТ - Стендап Андерграунд - StandUp Club#1 - Женский стендап - Roast Battle и Labelcom
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