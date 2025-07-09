Открытый микрофон — это душа любого стендап-клуба или стендап-проекта, ведь именно здесь начинаются первые шаги любого комика и рождаются шедевры. Перед тобой выступят опытные комики с проектов: - StandUp на ТНТ - Стендап Андерграунд - StandUp Club#1 - Женский стендап - Roast Battle и Labelcom