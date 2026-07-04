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Визитные карточки самарской ривьеры Iknownothing, хайповые Vodopady и, конечно, «Матьмачеха», вобрав в себя лучшее из родных краёв, раскачают скейт-спот на Бауманке со знанием дела. В один ряд с гостями издалека встанут местные светила «фото и напитки» и Poste Restante. Вечер обещает быть жарким, длинным и по-дружески вдохновляющим!
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