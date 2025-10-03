Новая порция грязного панка от хорошо и давно известной всем ценителям андеграунда группы и презентация нового альбома. Будет мощно, так что разомнись перед сетом и приходи двигаться! P.S.: Перед тем как приходить, группа рекомендует прослушать альбом, чтобы избежать неприятных сюрпризов:)