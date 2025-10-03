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Влажность 2018: презентация альбома «Неприятно»

Eclipse, Переведеновский переулок, 21с11

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Новая порция грязного панка от хорошо и давно известной всем ценителям андеграунда группы и презентация нового альбома. Будет мощно, так что разомнись перед сетом и приходи двигаться! P.S.: Перед тем как приходить, группа рекомендует прослушать альбом, чтобы избежать неприятных сюрпризов:)

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