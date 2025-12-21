Программа концерта, посвящённого музыке Владимира Горлинского, объединяет два музыкальных коллектива — вокальный ансамбль N’Caged и дуэт DVOE (Ольга Дёмина — виолончель, Евгений Субботин — скрипка). Их совместное выступление станет отправной точкой нового камерного проекта, посвящённого музыке, написанной для голосов и инструментов. Центральное место в программе занимает пьеса Горлинского «Fromdarknesssongs» (2025) для меццо-сопрано, виолончели и электроники. В ней композитор обращается к ощущению реальности, где из тёмных, низких энергий рождается странно-изломанная красота. Источником вдохновения послужили тексты Уолта Уитмена, Пауля Целана, Осипа Мандельштама и других поэтов — без прямого цитирования. В программу войдёт новая версия вокальной пьесы «Прохожий» на стихи Марины Цветаевой с добавленной партией скрипки, а также ансамбли Горлинского «Река» и «Чайка» (посвящена Борису Юхананову). Завершат вечер «Орфические песни» для виолончели и электроники (солистка — Ольга Дёмина), где образ Орфея воплощен в бесконечно возвращающемся мелодическом обороте — его вечном взгляде на Эвридику.