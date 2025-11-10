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Виолончельный фестиваль Vivacello

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

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1500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Международный виолончельный фестиваль Vivacello — единственный крупномасштабный проект в России, посвящённый виолончельной музыке, — пройдёт в Москве в 17-й раз. Арт-директор фестиваля — известный виолончелист, заслуженный артист России Борис Андрианов. Первый из камерных концертов в рамках фестиваля Vivacello-2025 посвящён музыке французских композиторов эпохи барокко. Невозможно представить её без шедевров великих мастеров Куперена и Рамо, предпочитавших сочинять для клавесина и инструментального ансамбля. Но в центре программы — музыка, созданная для предшественницы виолончели, виолы да гамба, которая предстанет в ансамбле с другими инструментами и человеческим голосом. Второй камерный концерт в рамках фестиваля Vivacello — российский дебют румынского виолончелиста-виртуоза Развана Сумы. 10 ноября: Французское барокко. Куперен, Рамо, Cент-Коломб 11 ноября: Путешествие по Европе. Брамс, Дворжак, Барток

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