Viking party: медовое вино со всего света
ул. Бахрушина, 12с2
Начало:
Завершение:
4000₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Точи копья и готовь свои доспехи, потому что тебя ждёт настоящий вечер викингов и валькирий! Будешь пробовать медовое вино из разных стран. Узнаешь, в чем их отличие от пива, как делают этот напиток и почему медовухи — это новый тренд. Весело и с пользой проведем время, ведь медовуха — это древнейший напиток, который появился даже раньше пива и вина. Дегустация будеит в стиле викингов, погрузишься в атмосферу скандинавской мифологии и будешь пить медовуху прямо из бочки. Тебя ждёт 6 образцов в сопровождении опытного сомелье. Не слипнется, не переживай. В стоимость билета также входят небольшие закуски.
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