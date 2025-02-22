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Viking party: медовое вино со всего света

Taste&Talk
ул. Бахрушина, 12с2

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Точи копья и готовь свои доспехи, потому что тебя ждёт настоящий вечер викингов и валькирий! Будешь пробовать медовое вино из разных стран. Узнаешь, в чем их отличие от пива, как делают этот напиток и почему медовухи — это новый тренд. Весело и с пользой проведем время, ведь медовуха — это древнейший напиток, который появился даже раньше пива и вина. Дегустация будеит в стиле викингов, погрузишься в атмосферу скандинавской мифологии и будешь пить медовуху прямо из бочки. Тебя ждёт 6 образцов в сопровождении опытного сомелье. Не слипнется, не переживай. В стоимость билета также входят небольшие закуски.

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