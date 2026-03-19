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«Время встречать весну, забредя в таинственные весенние дебри...» Для тебя сыграют: причудилось, тумба-юмба, птица виновата, un:schluss А ещё до концерта с 18:00 будет проходить коллажная мастерская. Ничего брать с собой не нужно — все материалы будут. Начало концерта в 19:30
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