Сигналы с высоты подтверждают: Вертикаль слишком долго молчала… Необходимо провести Вертикальную Операцию и устроить клубную реанимацию! Soundsystem-а активирована. Бетонные стены двух танцполов скоро задрожат. Вертикальная Операция — это не просто тусовка ради тусовки. Это акт сопротивления зимней серости, в ожидании лета. Это выход из цифровой комы и точка сборки всех, кто помнит, что такое настоящий рейв. В лайнапе вечера: Масандрыч / DOC / B1per / Prot / Winick / Onemandub / Ru / Reac-zo / BLDZR / Summerman / Vandvl / Katushka / Tropical Interface / MOZDJ / Grey Жанры: BreakCore / Dubstep / Phonk / Drum’n’Bass.