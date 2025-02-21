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Вертикальная Операция

Лахилес, ул. Покровка, 21-23/25с4

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Сигналы с высоты подтверждают: Вертикаль слишком долго молчала… Необходимо провести Вертикальную Операцию и устроить клубную реанимацию! Soundsystem-а активирована. Бетонные стены двух танцполов скоро задрожат. Вертикальная Операция — это не просто тусовка ради тусовки. Это акт сопротивления зимней серости, в ожидании лета. Это выход из цифровой комы и точка сборки всех, кто помнит, что такое настоящий рейв. В лайнапе вечера: Масандрыч / DOC / B1per / Prot / Winick / Onemandub / Ru / Reac-zo / BLDZR / Summerman / Vandvl / Katushka / Tropical Interface / MOZDJ / Grey Жанры: BreakCore / Dubstep / Phonk / Drum’n’Bass.

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