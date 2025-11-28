Вера Котельникова — стендап комик. Участвовала в проектах: Открытый микрофон Женский стендап на ТНТ Разгоны (Standup club#1) Женщины комики (Standup club#1) Завоевала популярность благодаря своим ярким выступлениям и искренним монологам на разнообразные темы, включая сложные вопросы, такие как расстройства пищевого поведения и депрессия.