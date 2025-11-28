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Вера Котельникова
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
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от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Вера Котельникова — стендап комик. Участвовала в проектах: Открытый микрофон Женский стендап на ТНТ Разгоны (Standup club#1) Женщины комики (Standup club#1) Завоевала популярность благодаря своим ярким выступлениям и искренним монологам на разнообразные темы, включая сложные вопросы, такие как расстройства пищевого поведения и депрессия.
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