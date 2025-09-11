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Вечер при свечах: «В ритме джаза. От Баха до Стинга»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 2800₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

Вечера джаза под аккомпанемент благородного красного вина стали доброй традицией. В этот раз в стенах старинной усадьбы князя выступят яркие и самобытные звёзды российской джазовой сцены: Трио Евгения Гречищева. История знает немало примеров, когда джазовые музыканты обращались к классике: Дюк Эллингтон создавал свинговые версии произведений Грига, Жак Лусье импровизировал на темы Баха. В этот вечер публику ждёт джазовый взгляд на произведения И. Баха, А. Вивальди, Д. Скарлатти, также прозвучит музыка Д. Эллингтона, Стинга и авторские композиции. Классика строится на чёткой форме, строгих канонах и возвышенной гармонии. Джаз – это свобода, импровизация, дух спонтанности. Но если вслушаться глубже, можно уловить, что между этими жанрами существует тонкая, почти магическая связь, которую мы попробуем прочувствовать во время концерта. В стоимость билета входит приветственные напитки.

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