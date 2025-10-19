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Вагон-столовая: «Враг хорошего»

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Большой сольный концерт. Тебя завернут в одеяло грусти и развернут, пока ты не успел сопреть, погрузят в теплую ванну задумчивости, но не дадут твоим пальцам сморщиться. Будешь танцевать и плакать, обниматься и нежно слэмиться. При поддержке «немецкий михель» — тотал европейский ультрамежвселенный вау саунд. Вход до 23:00 — 16+, после — 18+

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