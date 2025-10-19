Большой сольный концерт. Тебя завернут в одеяло грусти и развернут, пока ты не успел сопреть, погрузят в теплую ванну задумчивости, но не дадут твоим пальцам сморщиться. Будешь танцевать и плакать, обниматься и нежно слэмиться. При поддержке «немецкий михель» — тотал европейский ультрамежвселенный вау саунд. Вход до 23:00 — 16+, после — 18+