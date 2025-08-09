ДК Рассвет представляет вечер камерной музыки для виолончели и фортепиано. Три композитора оглядываются на ускользающее прошлое: Рахманинов в свойственной ему экспрессивной манере любуется им, Щедрин с болью и горечью смотрит в XIX век как на давно утраченное детство, Прокофьев, словно пытаясь отгородиться от страшной реальности, обращается к молодости, полной света, юмора и любви. Дуэт Петра Кондрашина и Екатерины Жемайтис покажет три взгляда на романтический век — век юности, красоты и искренности — присущие эпохам неоромантизма, модернизма и постмодернизма.