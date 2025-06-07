Главное метал событие лета 2025 в Москве и самый сокрушительный состав со всей России во главе с возродившимися FETAL DECAY в одном месте и в одно время создаст максимальный угар для любителей экстремального метала — такое пропустить невозможно Тебя ждут: — FETAL DECAY — Brutal Death Metal, Саратов. — INFILTRATION — Death Metal, Санкт-Петербург. — UNDER THE SCYTHE — Technical Death Metal/Deathcore, Ярославль. — ANAL GRIND — Porn Goregrind, Беларусь/РФ. — TUMORFLESH REJECTION — Slamming Brutal Death Metal, Санкт-Петербург. — CARNIVOROUS NEOPLASM — Slamming Death Metal, Саратов. — PULSA DI NURA — Melodic Death Metal, Севастополь. — BLOODSHOT — Death Metal, Севастополь. Цена: от 1100 руб. танцпол/бар + 20 VIP-билетов за столиками по 2000руб. На входе: 1800 руб. Количество билетов разной категории ограниченно!