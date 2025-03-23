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Стендап
Про событие
А ты знал, что 23 марта — это не только День специалистов гидрометеорологических служб, но и День красивого взгляда? Отличный повод заглянуть к нам на вечер! Если что, без повода тоже запустят. По прогнозу: комедийная жара на сцене, специально для твоих красивых глаз (и ушей).
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