А ты знал, что 23 марта — это не только День специалистов гидрометеорологических служб, но и День красивого взгляда? Отличный повод заглянуть к нам на вечер! Если что, без повода тоже запустят. По прогнозу: комедийная жара на сцене, специально для твоих красивых глаз (и ушей).