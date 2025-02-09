В программе: — живая музыка из турецких сериалов; — квиз по турецким сериалам (и классные подарки победителям); — викторины про Турцию; — угощения и напитки; — нетворкинг с прекрасными девушками, любящими Турцию и турецкие сериалы; — дискотека. Dress code: блёстки, яркие краски. Бронь в лс у огранизатора. Действуют скидки: — если ты приходишь на вечеринку не в первый раз — если приобретаешь от 3-х билетов В этих случаях билет на человека: 3300 р.