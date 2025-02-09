ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Турецкий девичник

м.Бауманская (точный адрес будет с билетом)

Начало:

Завершение:

от 3300₽ до 3500₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

В программе: — живая музыка из турецких сериалов; — квиз по турецким сериалам (и классные подарки победителям); — викторины про Турцию; — угощения и напитки; — нетворкинг с прекрасными девушками, любящими Турцию и турецкие сериалы; — дискотека. Dress code: блёстки, яркие краски. Бронь в лс у огранизатора. Действуют скидки: — если ты приходишь на вечеринку не в первый раз — если приобретаешь от 3-х билетов В этих случаях билет на человека: 3300 р.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста