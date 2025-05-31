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цветной диплодок катает на скейте

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Фестиваль инди эмо поп панк групп в честь цветного диплодока, который любит маму, вовремя кушает и любит кататься на скейтборде (только в защите). Музыканты: фрезер ц (они очень по всему скучают); Алиса, беги (они вроде добрые, но глаза такие, что мама горюй); Условные Знаки (прибежали из леса); аквапарк (супер класс). будет маркет Пустят только с паспортом и только после 18-ти лет жизни на этом свете. Приходи встречать лето и держаться за руки.

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