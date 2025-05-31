Фестиваль инди эмо поп панк групп в честь цветного диплодока, который любит маму, вовремя кушает и любит кататься на скейтборде (только в защите). Музыканты: фрезер ц (они очень по всему скучают); Алиса, беги (они вроде добрые, но глаза такие, что мама горюй); Условные Знаки (прибежали из леса); аквапарк (супер класс). будет маркет Пустят только с паспортом и только после 18-ти лет жизни на этом свете. Приходи встречать лето и держаться за руки.