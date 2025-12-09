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Трое в туре

Comedy 34, ул. Стретенка 34/1 с.1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Три комика, три стиля, три повода смеяться до слёз: Саша Глазков — резидент «Friends Standup», участник YouTube-шоу. Никита Ершов — участник «Открытого микрофона ВК», а также участник YouTube-шоу. Артём Киндт — участник «Битвы за время ВК», участник популярных YouTube-шоу. Их выступления не оставят равнодушными никого, ведь каждый из них привносит в своё творчество уникальный взгляд на жизнь, используемый в шутках о повседневных ситуациях.

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