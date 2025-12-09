Три комика, три стиля, три повода смеяться до слёз: Саша Глазков — резидент «Friends Standup», участник YouTube-шоу. Никита Ершов — участник «Открытого микрофона ВК», а также участник YouTube-шоу. Артём Киндт — участник «Битвы за время ВК», участник популярных YouTube-шоу. Их выступления не оставят равнодушными никого, ведь каждый из них привносит в своё творчество уникальный взгляд на жизнь, используемый в шутках о повседневных ситуациях.