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Стендап
Про событие
Три комика, три стиля, три повода смеяться до слёз: Саша Глазков — резидент «Friends Standup», участник YouTube-шоу. Никита Ершов — участник «Открытого микрофона ВК», а также участник YouTube-шоу. Артём Киндт — участник «Битвы за время ВК», участник популярных YouTube-шоу. Их выступления не оставят равнодушными никого, ведь каждый из них привносит в своё творчество уникальный взгляд на жизнь, используемый в шутках о повседневных ситуациях.
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