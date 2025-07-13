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Три пятёрки ТриА

Камергерский пер. д.6/5 стр.3

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от 1000₽ до 2000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Концерт будет состоять в основном из собственных медицинских переделок «ТриА», а также нетленной классики. Зрители услышат, а слушатели увидят и рок-оперу «Выпускник и трио дежуранта», и познакомятся с «принудительным бисом», в который хулиганское три собрало все свои недоделки. «Клизма» и «Ода колоноскопу», «Маленькая Ж» и «Начмед полка», а также очередная порция новинок ждут всех, кому нечем занять июльский вечер в Москве. Кто выступает? Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы запаса. Анна Хоружая — врач-рентгенолог, исследователь и эксперт в области медицинского искусственного интеллекта, заместитель главного редактора и выпускающий редактор портала neuronovosti.ru, медицинский журналист и санпросветчик, соавтор 6 научно-популярных книг. Алексей Паевский — научный журналист и коммуникатор, многократный лауреат премии «За верность науке», обладатель звания «Золотое перо».

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