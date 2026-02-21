Острый и откровенный комик. Стремился к комфорту, уехал из села, а в городе столкнулся с одиночеством. В селе депрессия — роскошь, там всегда есть работа, а в мегаполисе, если спишь до обеда, пора к психотерапевту. Любимая женщина вытащила его из одиночества, и вот в 35 он впервые учится жить с кем-то под одной крышей. Резидент StandUp ТНТ, финалист Открытого Микрофона ТНТ.