Возраст 18+
Стендап
Про событие
Острый и откровенный комик. Стремился к комфорту, уехал из села, а в городе столкнулся с одиночеством. В селе депрессия — роскошь, там всегда есть работа, а в мегаполисе, если спишь до обеда, пора к психотерапевту. Любимая женщина вытащила его из одиночества, и вот в 35 он впервые учится жить с кем-то под одной крышей. Резидент StandUp ТНТ, финалист Открытого Микрофона ТНТ.
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