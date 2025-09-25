Сольный стендап-концерт Тимура Джанкезова под названием «Так не принято». Тимур — резидент шоу StandUp на ТНТ, остроумный, честный комик, автор и основатель шоу «Миллионер из трущоб», «Попробуй рассмешить» и «Импровизация с залом» на YouTube и ВК Видео. Эта программа больше, чем просто StandUp: это личные истории, наблюдения из жизни и размышления, в которых каждый узнает себя. Приходи, чтобы услышать новое и, возможно, впервые — увидеть то, что станет классикой. Brooklyn Bowl — это абсолютно новый формат отдыха и развлечения в твоём городе. Авторские кухня и бар помогут насладиться вечером полноценно.