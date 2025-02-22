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Time StandUp. Проверка материала

Perepel
Садовая-Каретная улица, 18

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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Приходи за хорошим настроением и отборными шутками. Вход бесплатный при регистрации на сайте. В заведении действует минимальный заказ — напиток и блюдо. Заказы можно сделать до и во время мероприятия Чтобы занять столик ближе к сцене, пожалуйста, приходите заранее. Посадка осуществляется за свободные места на момент прихода.

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