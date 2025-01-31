Змеиный оккультный анприм рейв. Логово тысячелетней змеи в стенах старого НИИ. На одну ночь бывший НИИ превратится в пещеру, наполненную приглушенным светом и раскатами бочки с ломаным ритмом на двух сценах от резидентов ГОСТ ЗВУК и VSP. Простая вечеринка станет мистическим перформансом от команды TERRA с участием всех присутствующих. Тебя ждут: — 6 часов веселья — 6 актов — 6 артистов в dj-секции — 6 артистов в лайв-секции В лайнапе: DJ_Секция lowbob / Raciya Bagdad b2b Musique Atelier / Camin’ / all-in / Луч b2b vyaliyy / mitskevich LIVE_Секция Пайта / Аtoraye / Рredawka / Фонкенни & skvoznoje / dёуа / Трио С. П. Носков / Миша / Сиганьков и Даниил / Безиновский