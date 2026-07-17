Если вспоминаешь тот самый танец быстрее собственного номера, то в пятницу самое время это показать. Танцевальные баттлы, электро-шоу и коллективная потеря сознания под электрохаус. Диджеи: Саша Петров Floiit + Даймонд Eztokeko Dimka Batarin Valek Uforia Crash1krew