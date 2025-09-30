Комики с телепроекта «Stand Up» на ТНТ проверяют материал перед съемками. Состав всегда разный. Событие состоится в Black Loft (by Bolshevik Loft). Стильное и модное пространство создает ощущение погружения под воду возле маяка. Для гостей работает коктейль-бар, а также ресторан европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам рекомендуем приходить к сбору гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Сбор гостей за час до начала программы