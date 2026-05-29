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Танцевальный мюзикл «Ностальгия. История в отеле»

Театр на Цветном, Цветной бульвар, 11с2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 10000₽
Возраст 6+
Спектакли
Концерты

Про событие

Таинственный фешенебельный отель вновь распахивает двери и раскрывает секреты, перенося тебя на сто лет назад — в прошлый век немого кино, лихо закрученных новелл и прекрасной музыки. Это совсем другая история от Гранд: более лиричная, атмосферная, с эксцентричными номерами, представляющими сплав разных жанров. Новые герои, откровения — разные века связывает не только отель, стены которого видели многое, но и искусство танца. Зачем постояльцы возвращаются в этот отель из века в век? Что скрывают закрытые двери каждого номера? Почему именно здесь звучат признания в любви и принимаются самые важные решения? Создали шоу «История в отеле. Ностальгия» — настоящая команда мечты: автор идеи и продюсер Денис Тагинцев, режиссер Егор Перегудов, народный художник России Владимир Арефьев, режиссер, педагог по пластике Андрей Щукин, художник по костюмам Анна Мельникова, а также певец, актер, победитель шоу «Голос» Аскер Бербеков. В роскошном мюзикле-перформансе участвуют сразу 14 чемпионов мира по танцам!

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