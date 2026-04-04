Мастодонты якутского метала SYYS YS, играющие свою уникальную музыку с 2005 года, впервые выступят в Москве. В своих песнях они повествуют о быте и повседневных проблемах народа Саха, используют грувовые тяжеловесные риффы в сочетании с традиционным горловым пением и звуками якутского варгана — хомуса. Поддержка также обещает жир и мощь: ВАРВАР — шумные гитары и непреодолимый кач; HYPNOZYS — окутывающий стоунер, срывающийся на пружинистые ритмы и пронизывающий голос харизматичной вокалистки.