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Мастодонты якутского метала SYYS YS, играющие свою уникальную музыку с 2005 года, впервые выступят в Москве. В своих песнях они повествуют о быте и повседневных проблемах народа Саха, используют грувовые тяжеловесные риффы в сочетании с традиционным горловым пением и звуками якутского варгана — хомуса. Поддержка также обещает жир и мощь: ВАРВАР — шумные гитары и непреодолимый кач; HYPNOZYS — окутывающий стоунер, срывающийся на пружинистые ритмы и пронизывающий голос харизматичной вокалистки.
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