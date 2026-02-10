В прошлый раз участники проверяли, что их связывает. Музыка, движения, случайные взгляды, знакомые лица и те, с кем впервые оказались рядом. А теперь они хотят пойти дальше. Потому что связь не заканчивается, когда заканчивается музыка. Она остаётся — в людях, в воспоминаниях, в желании снова оказаться в одном месте и снова поймать один ритм. Здесь будут: boristhearctic ifee! .rom sailor moon xima Вход за любое пожертвование